Воєнний стан у Південній Кореї: у Сеулі спалахнули сутички (відео)

За інформацією ЗМІ, парламент Південної Кореї все ж проголосував за відміну воєнного стану.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль оголосив воєнний стан у вівторок, пообіцявши ліквідувати "антидержавні сили". У відповідь у столиці країни Сеулі почалися сутички між військовими та протестувальниками.

Цей неочікуваний крок відгадав епоху авторитарних лідерів, яких країна не бачила з 1980-х років, і його негайно засудили опозиція, пише АР.

Згідно з повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, після заяви Юна військові Південної Кореї оголосили про припинення роботи парламенту та інших політичних зібрань.

Армію Південної Кореї привели у готовність, на вулицях Сеула помітно військову техніку, а у небі кружляють гелікоптери. На телевізійних кадрах видно, як поліцейські блокують вхід до парламенту та солдатів у шоломах із гвинтівками перед головною будівлею Національної асамблеї, щоб обмежити вхід людей. Біля головної будівлі парламенту війська встановлювали барикади.

Як пише ВВС, до будівлі парламенту зайшли співробітники спецназу. У ньому перебувають близько 70 представників опозиції. Натомість протестувальники на вулиці скандують "ні воєнному стану", "ні - диктатурі".

Як пізніше уточнив Yonhap, парламент Південної Кореї все ж проголосував за відміну воєнного стану.

Востаннє військовий стан у Південній Кореї вводився 1979 року у зв'язку з убивством президента Пак Чон Хі.

Воєнний стан у Південній Кореї: у Сеулі спалахнули сутички

Раніше у Центрі протидії дезінформації пояснили, що запровадження воєнного стану у Південній Кореї пов’язане виключно з їхніми внутрішніми політичними подіями, а не із загрозою від КНДР.

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