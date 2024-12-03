Південна Корея запровадила воєнний стан

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив про запровадження надзвичайного воєнного стану.

Про це повідомляє видання yna.co.kr.

Президент Південної Кореї оголосив у країні надзвичайний стан воєнного часу, звинувативши опозицію в антидержавній діяльності, інформує Aljazeera.

Юн Сок Йоль заявив, що "відновить вільну та демократичну країну за допомогою воєнного стану".

"Щоб захистити ліберальну Південну Корею від погроз, що походять від комуністичних сил Північної Кореї, і ліквідувати антидержавні елементи, я оголошую надзвичайний воєнний стан", – повідомив президент у прямому телевізійному зверненні до нації, інформує Korea Times.

За словами Юна, за допомогою надзвичайного воєнного стану "ми відновимо і захистимо вільну Республіку Корея, яка занепадає в руїнах". Президент пообіцяв "викорінити такі антидержавні сили і винуватців руйнації країни, які до цього часу здійснювали злі дії". Він сказав, що цей крок "гарантуватиме свободу, безпеку і національну стійкість народу від дій антидержавних сил, які прагнуть повалити систему".

"Оголошення воєнного стану спричинить певні незручності для добропорядних громадян, які вірили і дотримувалися конституційних цінностей вільних людей, але ми зосередимося на мінімізації таких незручностей", – додав південнокорейський лідер.