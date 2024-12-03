Прискорюємо виробництво: Зеленський про українські розробки ракет і дронів

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Основне питання на засіданні Ставки – доповіді щодо контрактів для нашого виробництва зброї в Україні. Президент запевнив, що є суттєвий обсяг нових і довгострокових замовлень по дронах: FPV, також розвідувальні дрони, далекобійні дрони, дрони-ракети.

Окремо звернули увагу на вітчизняну ракетну програму.

"Була доповідь щодо випробування нових типів ракет. Можна подякувати нашим українським розробникам ракет. Прискорюємо виробництво", – каже Зеленський.

Обговорили сьогодні також завдання по контрактах на виробництво артилерії.

Також президент сьогодні провів нараду з премʼєр-міністром, міністром енергетики та командувачем Повітряних сил. Вони доповідали щодо захисту обʼєктів енергетики та відновлювальних робіт. На засіданні визначили додаткові пріоритети в перемовинах з партнерами щодо ППО для України.

Раніше президент Зеленський і головком ЗСУ Сирський обговорили ситуацію на фронті.

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