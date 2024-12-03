Зеленський та Сирський обговорили ситуацію на фронті: що відомо

Курахівський та Покровський напрямки залишаються найскладнішими. При цьому є успіхи ЗСУ на Запорізькому напрямку.

Про це написав головнокомандувач України Володимир Зеленський.

"Вдячний кожному підрозділу, який знищує окупанта та стримує російське просування", - відзначив він..

Як наголосив Зеленський, є непогані оборонні результати на Запорізькому напрямку.

"Обговорили з Головкомом дії наших підрозділів у районах проведення Курської операції. Продовжуємо завдавати Росії відчутних втрат на її території", - зазначає український лідер.

Також важливо, що вже беруться до виконання своїх завдань нещодавно призначені: командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий та заступник Головкома Олег Апостол.

"Очікуємо ефективності їхньої служби на нових посадах, і це прямо впливатиме на підвищення боєздатності Збройних Сил України", - каже Зеленський.

Нагадаємо, українські війська звільнили село Новомлинськ у Харківській області. Воно розташоване на правому березі річки Оскіл, де так прагне закріпитися ворог.

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