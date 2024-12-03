Загарбники просуваються на фронті - DeepState

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися в районі кількох населених пунктів на лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці НГУ показали яскраву роботу дронів по ворогові.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів, яка ситуація на Куп'янському напрямку.

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