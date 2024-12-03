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Загарбники просуваються на фронті - DeepState

Загарбники просуваються на фронті - DeepState

На фронті продовжуються запеклі бої / Фото: Associated Press

Ворог продовжує атакувати позиції Сил оборони.

Російські загарбники протягом минулої доби просунулися в районі кількох населених пунктів на лінії фронту.

Про це йдеться у повідомленні DeepState.

"Ворог просунувся в Старих Тернах, Кураховому, біля Кругляківки та Пушкіного", - йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бійці НГУ показали яскраву роботу дронів по ворогові.

Крім того, ми раніше інформували, що військовий розповів, яка ситуація на Куп'янському напрямку.

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