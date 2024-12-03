Захватчики продвигаются на фронте – DeepState

Российские захватчики за прошедшие сутки продвинулись в районе нескольких населенных пунктов на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении DeepState.

"Враг продвинулся в Старых Тернах, Курахово, возле Кругляковки и Пушкиного", — говорится в сообщении.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы НГУ показали яркую работу дронов по врагу.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный рассказал, какая ситуация на Купянском направлении.

Читайте также: