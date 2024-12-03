Три знака Зодиака, которые сегодня могут "сорваться с цепи"

День напряженной лунной энергетики, которая с самого утра может вызывать у нас раздражительность, злость и даже агрессию. К вечеру атмосферная ситуация нормализуется, но совершенные под влиянием эмоций ошибки будет довольно трудно – а в некоторых случаях и невозможно – исправить.

Сегодня, 3 декабря, под влиянием лунной энергии стать раздражительными могут все знаки Зодиака, но три из них могут, что называется, сорваться с цепи.

Телец

Тельцов нельзя назвать чересчур вспыльчивыми – они выходят из себя редко, но последствия их гнева в таких случаях бывают сокрушительными. Сегодня как раз такой случай, поэтому во избежание попадания под горячую руку лучше держаться подальше от представителей знака – хотя бы с утра.

Рак

Раки по своей натуре добры и милосердны, но далеко не безобидны. Если приложить определенные усилия и разозлить их, Похоже, сегодня кому-то из окружающих этот "фокус" удастся, из-за чего представители знака рассвирепеют или, образно говоря, "сорвутся с цепи".

Козерог

Козероги – внешне холодный и сдержанный знак, поэтому их ярость может привести окружающих в замешательство: они ведь и не подозревали, что представители знака способные на такие сильные страсти. Впрочем, это пройдет, как только изменится влияние Луны – то есть, уже завтра.

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