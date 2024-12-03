Астрологический прогноз на 3 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день мощной энергетики, которую, тем не менее, нужно расходовать максимально экономно – в противном случае ценный ресурс будет растрачен впустую.
Символ дня: гепард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: голова, затылок.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться затяжной и сложно поддающейся лечению, поэтому самые серьезные меры нужно принимать без промедления.
Питание дня: можно есть даже условно вредные продукты, но только при условии умеренности.
Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество или венец безбрачия.
Сны дня: сны нынешней ночи – вещие, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать злом на зло
Цитата дня: "Одиночество – это свое собственное общество" (Артур Шопенгауэр).
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