Астрологічний прогноз на 3 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день потужної енергетики, яку, проте, потрібно витрачати максимально економно – інакше цінний ресурс буде витрачено марно.

Символ дня: гепард, що готується до стрибка.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливі камені дня: рубін, авантюрин.

За яку частину тіла відповідає: голова, потилиця.

Хвороби дня: хвороба, що почалася цього дня, може виявитися затяжною і важко піддається лікуванню, тому найсерйозніші заходи потрібно вживати без зволікання.

Харчування дня: можна їсти навіть умовно шкідливі продукти, але лише за умови помірності.

Стрижка дня: від стрижки сьогодні краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, зроблене на самотність або вінець безшлюбності.

Сни дня: сни нинішньої ночі – віщі, тож не варто їх ігнорувати.

Табу дня: у жодному разі не можна відповідати злом на зло.

Цитата дня: «Самотність – це своє власне товариство» (Артур Шопенгауер).

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