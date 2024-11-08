Нептун в Овні у 2025-2039 роках: що принесе нам цей період

Перехід Нептуна у знак Овна починається 30 березня 2025 після довгих років його транзиту за знаком Риби. Це можна уявити як потужний заряд енергії, що відкриває двері до нового періоду.

Як хвилі океану, Нептун занурює полум'яного Овна у глибини інтуїції, пом'якшуючи його войовничу енергію. Попередній такий транзит був у 1860 – 1875 роках. Під час транзиту Нептуна Овном його вогонь набуває нової форми — він не гасне, але стає глибшим, перетворюючись на полум'я натхнення і вищих прагнень, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Нептун за знаком Овна переміщуватиметься від 30 березня до 22 жовтня 2025 року, після чого планета ненадовго повернеться у знак Риби. І остаточно увійде у знак Овна 27 січня 2026 року і продовжиться транзит до 22 травня 2038 року. Після чого на кілька місяців Нептун увійде у знак Тельця і ще раз на ретро фазі повернеться у знак Овна до березня 2039 року.

Нептун в астрології називають планетою туманів та ілюзій, таємниць, глибокої інтуїції та прихованих сил. Уявіть океан, затягнутий густим туманом, де майже нічого не видно, але ви відчуваєте, що всередині прихована потужна сила. Нептун розкриває нашу уяву, роблячи світ трохи чарівнішим і менш передбачуваним. Символізує ті сторони життя, які видно на поверхні: тобто наші сни, підсвідомість, інтуїція. Це планета, яка надихає нас мріяти про найкращий, не завжди досяжний світ. З іншого боку, Нептун також може затягувати в ілюзії, створюючи вуаль, за якою реальність важко розглянути.

У міфології Посейдон чи Нептун – рідний брат Зевса, господар підводного царства, де стоїть його дивотворний палац, здатний викликати грізні бурі та коливати землі, у його оточенні є віщий старець – Нерей, який знає всі потаємні таємниці. Посейдон — покровитель моряків, рибалок, віщунів, він відповідає за воду, завдяки якій існує все живе, він живе далеко на кордонах світу, і всі землі охоплює підвладний йому океан, його не турбують справи земні, а вищі духовні устремління.

Коли Нептун, планета глибинних ідеалів, уяви та духовності, входить у знак Овна, світ ніби прокидається від довгого сну. Цей транзит – час вогненної енергії, що зароджує новий цикл натхнення та пошуку смислів. Нептун проходитиме через Овен, приносячи із собою спрагу свободи та бажання зробити мрії про майбутнє більш конкретними та потужними.

Овен, будучи символом вогню та починань, надає Нептуну сміливості, рішучості та впевненості в тому, що навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю. У цей період ми відчуємо пробудження нової віри в себе та у свою мету. Суперечлива енергія знаків створює ґрунт для натхнення та прагнення духовних змін.

В Овні Нептун наділяє нашу інтуїцію та фантазію не лише чіткістю, а й сміливістю. Це період, коли особисті та колективні прагнення стають рушійною силою прогресу, нової енергії та сміливості. Ми починаємо бачити можливості там, де раніше бачилися лише перепони. Цей транзит дарує силу йти за своїми мріями, надихаючи діяти заради високих ідеалів та майбутнього, яке здається майже недосяжним.

Транзит Нептуна Овном можна назвати епохою Вогненних і найсміливіших Мрій, прояви того, що було приховано довгі роки. У знаку Овна Нептун налаштовує на активний духовний розвиток, це період духовного переродження. Якщо раніше духовність була зосереджена на пошуку світу всередині себе, тепер вона прямує на активний вияв у зовнішньому світі. Це трансформація, коли духовні пошуки стають рушійною силою дії. Світ побачить нові підходи до філософії, релігії, самопізнання, де особистий досвід, інтуїція та сміливість займають центральне місце.

Найбільш сильний вплив транзит Нептуна Овном вплине на представників знака Овна і Терезів. Його можна назвати часом загадок та відкриттів за певним астрологічним будинком. Цей транзит дарує особливу енергію, що запрошує до внутрішнього пошуку, натхнення та розкриття нових глибин у тій чи тій життєвій сфері.

У Овнів це символічний I будинок, що характеризує особистість людини та її самовираження у суспільстві, у взаєминах з іншими людьми. Це фізична активність, зовнішній вигляд, а також здатність підштовхувати інших до дій. У період транзиту Нептуна I будинком зростає схильність до самоаналізу та духовних пошуків.

Символічний XII будинок характеризує питання карми, говорить про завершення та високі духовні устремління. Але тут і питання ізоляції від далекого зарубіжжя, закритих установ, режимних підприємств. Транзит Нептуна за символічним XII будинок e Тельця пов'язаний із глибокими духовними пошуками та роботою з підсвідомістю.

XI будинок характеризує питання спільнот та колективів, друзів та однодумців. Нептун у символічному XI будинку Близнят пробуджує інтерес до колективних ідеалів та справ, спрямованих на користь людства. Тяга до спілкування з людьми, які поділяють схожі погляди та цінності, зростає.

Транзит Нептуна за символічним X будинком Раків принесе зміни у професійній сфері, надихаючи зайнятися чимось, що приносить сенс і користь іншим. Це будинок кар'єри і досягнень і Нептун трохи розмиває їхні чіткі межі, певною мірою з'являється схильність до поставлення перед собою нереальних, важкодосяжних завдань.

У Левів Нептун переміщається символічним IX будинком, який характеризує сферу зарубіжжя, подорожей, вищої освіти, переконань та філософії. Коли Нептун проходить по IX будинку, зростає потяг до духовних знань. У цей період можуть бути сильні релігійні та філософські інтереси, подорожі у пошуках сенсу та духовного відкриття.

Нептун у символічному VIII будинку представників знака Діви посилює інтерес до таємних та прихованих сторін життя. VIII будинок називають будинком трансформацій та чужих ресурсів. Також він пов'язаний із кризами, сексом, спадщиною. Цей транзит може підштовхувати до досліджень у галузі психології, езотерики, магії.

Будинок партнерства та шлюбу – VII. Представники знака Терези зазнають транзиту Нептуна по їхньому символічному VII будинку, проте важливо розуміти, що він дуже неоднозначний, може дати схильність до ідеалізації партнера, схильність носити так звані рожеві окуляри. Цей час підходить для глибокого розуміння сфери взаємин.

Нептун переміщається по символічному VI будинку Скорпіона і пов'язаний з питаннями побуту, праці та здоров'я. Також це будинок фізичного служіння. Нептун у VI будинку підштовхує до перегляду способу життя та звичок. Але здоров'я може стати чутливішим, тому важливо уникати надмірних навантажень.

Нептун активізує символічний V будинок Стрільця. Це будинок творчості та самовираження, тому планета посилює творчу наснагу, схиляє до занять мистецтвом, поезією, музикою. Особисте самовираження у цей період може стати особливо емоційним та наснажливим.

Нептун в Овні переміщається символічним IV будинком представників знака Козоріг. Це будинок сім'ї, роду, тут розглядаються питання проживання. Коли Нептун проходить по IV будинку, він проникає у глибокі верстви сімейної та особистої історії. Цей транзит часто підштовхує до пошуку свого коріння або до духовних занять, пов'язаних із сім'єю.

У представників знака Водолій активний III будинок, який пов'язаний із комунікацією, навчанням, також характеризує стосунки з родичами, сусідами. Нептун у III будинку пробуджує бажання глибшого розуміння людей, але може призвести до оман у спілкуванні. У цей час особливо важлива інтуїція.

Риби проживають транзит Нептуна за їхнім символічним II будинком, який пов'язаний з ресурсами, самооцінкою, майновими питаннями. Також характеризує ступінь стійкості у матеріальному світі. Нептун тут розмиває межі фінансової стабільності та особистої цінності. Звертає увагу на духовні та нематеріальні цінності.

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