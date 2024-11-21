Найбільша 4G-мережа в Україні: Київстар продовжує розширювати покриття

Національний оператор електронних комунікацій з лютого 2022 року розширив зону охоплення 4G зв’язком на понад 4,4 тисячі населених пунктів. Сьогодні швидкісний мобільний інтернет Київстар доступний для понад 95,6% населення на території, підконтрольній Україні.

Київстар активно розвиває телеком мережу і збільшує зону покриття 4G (LTE), адже посилення стійкості мережі та розбудова цифрової інфраструктури України є основним пріоритетом оператора. На сьогодні 4G від Київстар доступний для понад 95,6% населення на території, підконтрольній Україні.

Київстар має найбільшу кількість базових станцій стандарту 4G, розміщених на території України, за винятком тимчасово окупованих територій, що підтверджується внутрішніми даними та звітністю операторів телекомунікацій до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку (НКЕК).

Для досягнення таких результатів лише за період повномасштабного вторгнення було проведено понад 18,7 тисяч робіт із модернізації та збудовано більше ніж 7 тисяч нових базових станцій.

Розширення покриття 4G триває навіть у невеликих населених пунктах по всій території України, а також вздовж автошляхів. Зокрема, у 2024 році 4G-покриття з’явилося в 15 нових населених пунктах Івано-Франківської області, 36 — у Львівській та 38 — у Вінницькій тощо.

Найвищі показники покриття 4G у Київській — 99 % та Дніпропетровській області — 98 %.

Крім того, у 2024 році вздовж автошляхів було збудовано 225 нових технологічних майданчиків. Загалом якісним 4G-покриттям від Київстар зараз забезпечено понад 12,8 тисяч кілометрів доріг України міжнародного та національного значення.

Основні переваги 4G — це висока швидкість передачі даних, стабільне з’єднання та велика ємність мережі. Це забезпечує більш комфортні умови для доступу користувачів до онлайн-сервісів, що дуже важливо для дистанційної роботи, навчання та телемедицини.

Протягом п'яти років (з 2023 до 2027 року) Київстар планує інвестувати в розвиток і відновлення цифрової інфраструктури України 1 мільярд доларів США. Про це було оголошено під час Міжнародної конференції з відновлення України у червні 2024 року.

Окремо варто зазначити, що значним підсиленням у процесі розширення покриття 4G стане додатковий радіочастотний спектр у діапазонах 2100 та 2300 МГц, отриманий Київстаром за результатами аукціону НКЕК у листопаді.