Якою буде погода в Україні 22 листопада: прогноз синоптикині

У п'ятницю, 22 листопада, в Україні буде сніг або дощ. Вони пройдуть на заході, півночі та в багатьох центральних областях. На сході та півдні завтра без опадів.

Про це написала синоптикиня Наталія Діденко.

Вона наголосила, що особливість завтрашнього дня – сильний вітер.

"Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-4 тепла, на півдні +4+9 градусів", – пише фахівчиня.

У Києві 22 листопада сніг, мокрий сніг, ввечері можливий дощ. Сильний вітер. Вночі 0-2 градуси, вдень +4 градуси.

Нагадаємо, сильний дощ, мокрий сніг, рвучкий вітер та перша ожеледиця – такі сюрпризи підготувала нам погода на сьогодні. У більшості областей України очікуються складні погодні умови протягом усього дня. А вже наступної доби похолодання охопить всю територію нашої країни.

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