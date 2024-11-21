Потужний вітер, сніг та ожеледиця: до України йде сильне похолодання

Сильний дощ, мокрий сніг, рвучкий вітер та перша ожеледиця. Такі сюрпризи підготувала нам погода на сьогодні. У більшості областей України очікуються складні погодні умови протягом усього дня. А вже наступної доби похолодання охопить всю територію нашої країни.

Що ще очікувати від погоди цього тижня – дивіться в ексклюзиві TСН.ua.

Складні погодні умови

В Україні 21 листопада очікується значне ускладнення погодних умов через проходження атмосферного фронту. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, у деяких регіонах країни можливі сильні опади, рвучкий, місцями штормовий вітер, а також налипання мокрого снігу та ожеледь. Це створить ризики для безпеки на дорогах, оскільки в деяких місцях може утворитися перша ожеледиця.

Температурні коливання в Україні спричинять різке похолодання в деяких областях. В той час, як в одних регіонах ще буде тепло, вже від 22 листопада температура повітря почне знижуватися, що сигналізує про початок більш холодної пори.

Прогноз погоди на тиждень

Осінь наближається до свого піку, і погодні умови потребують особливої уваги та обережності. Про це говорила і синоптикиня "Укргідрометцентру Наталія Птуха". Вона розповіла, що цього тижня відбуватимуться динамічні процеси, температури коливатимуться та різнитимуться по областях.

За її даними, до 24 листопада очікується переміщення на територію України активних атмосферних фронтів.Водночас, зауважила вона, конкретніші показники щодо дощу та снігу будуть уточнюватись щодня.

Крім того, цими днями можуть бути пориви вітру в межах 20-ти метрів за секунду. В Карпатах навіть очікуються сильні снігопади та пориви вітру, а також можуть бути хуртовини.

На дорогах може бути ожеледиця і місцями може спостерігатися ожеледь та налипання мокрого снігу.

Очікується, що в Києві впродовж цих кількох днів утвориться сніговий покрив.

Про складні погодні умови у найближчі дні попередили і рятувальники. У повідомленні йдеться, що внаслідок переміщення через територію України активних атмосферних фронтів очікуються складні погодні умови.

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