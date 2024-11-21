Міненерго попередило про загрозу на окупованій ЗАЕС: що сталося

Запорізька атомна електростанція в тимчасово окупованому Енергодарі вдруге за тиждень опинилася на межі блекауту через російський обстріл.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.

У відомстві наголошують, що внаслідок російського обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення ЗАЕС. Наразі станція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Це тяжке порушення умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії", - заявляють в Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко наполягає на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України.

Тим часом Енергетики приступлять до відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запорізькій АЕС стався витік води. На станції проводили ремонт одного з шести реакторів після того, як було виявлено невеликий витік води з імпульсної лінії.