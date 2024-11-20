Удари ЗСУ вглиб Росії: експерт назвав цілі ракет ATACMS

Цілями ЗСУ для ударів далекобійними ракетами ATACMS на території Росії стане насамперед військова інфраструктура.

Про це заявив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, заявив він в ефірі Сurrenttime.

За його словами, цілями для ударів далекобійними ракетами ЗСУ можуть стати військові об'єкти в Курській області.

"Якщо говорити про Курську область, то це, звісно, удари на оперативну глибину, для того щоб забезпечити знищення логістичних шляхів постачання військ, які там можуть вести бойові дії, склади оперативного рівня та інші об'єкти", - розповів Рябих.

Нагадаємо, президент США Джо Байден дозволив Україні бити далекобійними ракетами ATACMS по території РФ. Ракети, за даними NYT, застосовуватимуть проти російських і північнокорейських військ для захисту українських сил у Курській області.

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