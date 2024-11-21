Південнокорейська розвідка назвала чисельність військ КНДР на Курщині

Деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України

У Курській області Росії розгорнуто близько 10 900 військовослужбовців із Північної Кореї, які діють у складі повітряно-десантних і морських підрозділів РФ.

Про це повідомила розвідка Південної Кореї, повідомляє Reuters.

Член парламентського комітету з розвідки Лі Сон Квен, посилаючись на Національну розвідувальну службу, повідомив, що деякі північнокорейські військові вже беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

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"Північна Корея також поставила додаткову зброю для війни в Україні, включаючи самохідні гаубиці та реактивні системи залпового вогню", - йдеться в матеріалі.

Водночас розвідка Південної Кореї активно працює над з'ясуванням точних втрат серед північнокорейських військ, а також вивчає питання можливих здач у полон. Однак наразі з цих питань надходять суперечливі повідомлення.

Нагадаємо, експерт заявив, що ефективне застосування ATACMS може вплинути на рішення Кім Чен Ина відправляти війська до РФ.

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