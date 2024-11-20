Лев, ведмеді, какаду: Путін подарував Кім Чен Ину понад 70 рідкісних тварин

Господар Кремля продовжує виявляти свою прихильність до північнокорейського диктатора Кім Чен Ина цінними подарунками. Цього разу до зоопарку столиці КНДР з Москви передали понад 70 рідкісних тварин.

Про новий подарунок Путіна повідомила пресслужба Мінприроди Росії.

Літак із тваринами уже прибув до Пхеньяна, де їх мають помістити у клітки місцевого зоопарку. Серед подарованих тварин - африканський лев, два бурі ведмеді, два домашні яки, п'ять білих какаду, 25 фазанів і 40 качок-мандаринок.

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Як повідомляє “Радіо Свобода”, у червні під час візиту президента Росії до Північної Кореї лідер КНДР Кім Чен Ин подарував Володимиру Путіну двох мисливських собак рідкісної породи пхунсан.

Натомість у серпні з Росії до Північної Кореї як подарунок Кім Чен Ину уже відправляли 24 коней породи орловський рисак.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Росія також допомагає Північній Кореї їжею. Москва постачатиме до КНДР 600-700 тисяч тонн рису, передові космічні технології, а військові, які воюватимуть разом з росіянами, отримають зарплату 2 тисячі доларів.

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