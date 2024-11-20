ДТЕК пояснив причини тривалих відключень світла в Одесі

Після кількох днів без електроенергії Одещина повернулась до графіків відключень.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.

Минулої неділі російські обстріли серйозно пошкодили українську енергосистему, зокрема електростанції та мережі передачі електрики.

"Енергетика Одещини постраждала чи не найбільше. Двоє енергетиків загинули, передачі електроенергії в область майже повністю припинилася", - йдеться в повідомлені.

ДТЕК зазначили, що зараз ситуація стабілізується, проте повне відновлення енергопостачання ще триває.

"Дні без світла це складно, але перекриття доріг та подальше нагнітання не прискорить ремонт, а лише створить зайвий тиск. Енергетики контролюють ситуацію, ремонтні бригади працюють безперервно. Битва за світло триває", - додали в ДТЕК.

Нагадаємо, "Укренерго" скоротило або й узагалі скасувало на 20 листопада графіки відключень світла для низки областей.

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