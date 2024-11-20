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На Одещині після російських обстрілів відновили подавання світла, води та тепла

На Одещині після російських обстрілів відновили подавання світла, води та тепла

Фото: ТСН.ua

Критична інфраструктура Одещини працює у штатному режимі після атак.

Після російських обстрілів на Одещині відновили постачання газу, води та тепла. Критична інфраструктура відновила свою роботу в нормальному режимі.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в області відкрито 674 пункти незламності, які за останні чотири дні відвідали понад 35 тисяч осіб.

"На жаль, через наслідки обстрілів є аварійні ситуації на лініях електропередач, у житлових будинках. Наявні пориви тепломереж, які усуваються аварійними службами. Основна причина аварій - перевантаження ліній, яке виникає через масове одночасне використання електроприладів після включення будинків до мережі", - сказав він.

Він закликав мешканців Одещини економно використовувати електроенергію, не вмикати всі прилади одночасно і за можливості переносити використання потужних пристроїв на інші години.

"Не забувайте: перекриття вулиць та провокації тільки допомагають ворогу! Світло у ваших домівках вимикає не енергетики чи влада, а Росія. Ми працюємо над відновленням, але нам потрібна ваша підтримка та розуміння. Разом ми сильніші!" — підкреслив Кіпер.

Нагадаємо, 18 листопада Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого загинули 11 осіб, серед них правоохоронець і медик.

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