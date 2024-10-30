Росіяни завдали масованого ракетного удару по Одещині — що відомо

Російські терористи ввечері 30 жовтня атакували Одещину.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Близько десяти ракет різних видів ворог випустив по Одещині. Інформація щодо наслідків буде надана пізніше. Працюють всі відповідні служби", — додав він.

Відомо, що близько 19:20 30 жовтня в Одесі, Білгород-Дністровському район пролунала повітряна тривога.

"Група ракет з півдня вздовж узбережжя Чорного моря в напрямок Затоки-Одеси", — повідомляли Повітряні Сили ЗС України.

Нагадаємо, Росія завдала ракетного удару по Одесі і 18 жовтня. Тоді внаслідок російської атаки в Одесі було пошкоджено житлову забудову.

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