Одещину атакують ворожі дрони: перебувайте в укриттях

Влада закликає потурбуватися про свою безпеку.
У ніч проти 8 жовтня 2024 року Одеську область атакували ворожі дрони.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БПлА над містом. Лишайтеся в укриттях, дронова атака триває", - про це заявив очільник Одеси Геннадій Труханов.
Є інформація про роботу ППО.
Моніторингові канали повідомили про вибухи у Чорноморську.
За неперевіреною інформацією, уламки дрона влучили у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа.
Інформація перевіряється та уточнюється.
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