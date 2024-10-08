Одещину атакують ворожі дрони: перебувайте в укриттях

Влада закликає потурбуватися про свою безпеку.

У ніч проти 8 жовтня 2024 року Одеську область атакували ворожі дрони.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Ударні БПлА над містом. Лишайтеся в укриттях, дронова атака триває", - про це заявив очільник Одеси Геннадій Труханов.

Є інформація про роботу ППО.

Моніторингові канали повідомили про вибухи у Чорноморську.

За неперевіреною інформацією, уламки дрона влучили у багатоповерхівку. Спалахнула пожежа.

Інформація перевіряється та уточнюється.

Читайте також: