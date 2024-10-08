У Сумах і передмісті Харкова пролунали вибухи – перші деталі

До цього повідомлялося про пуск КАБів на Суми і Харків.
У Сумах і передмісті Харкова у ніч на 8 жовтня пролунали вибухи.
Про вибух у Сумах повідомило "Суспільне Суми". До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуск КАБу курсом на Суми.
Також Повітряні сили повідомили про пуски КАБів з Бєлгородської області РФ курсом на Харків. Місцеві пабліки повідомляли, що вибухи лунали у передмісті обласного центру. Офіційної інформації про наслідки атаки поки немає.
Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Одесу балістикою і влучила в цивільне судно.
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