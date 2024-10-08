В Сумах и пригороде Харькова раздались взрывы – первые детали

До этого сообщалось о пуске КАБов на Сумы и Харьков.

В Сумах и пригороде Харькова в ночь на 8 октября раздались взрывы.

О взрыве в Сумах сообщило "Суспільне Суми". До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о пуске КАБ курсом на Сумы.

Также воздушные силы сообщили о пусках КАБов из Белгородской области РФ курсом на Харьков. Местные паблики сообщали, что взрывы раздавались в пригороде областного центра. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Одессу баллистикой и попала в гражданское судно.

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