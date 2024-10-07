Лукашенко разрешил сбивать "Шахеды", которые залетают в Беларусь

Об этом указе стало известно как раз во время очередного визита Лукашенко в РФ.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разрешил своим военным сбивать беспилотники над территорией своей страны. Очевидно, речь идет о российских "Шахедах".

Об этом говорится в указе Лукашенко, о котором стало известно как раз во время визита в РФ.

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Как отмечается, документ принят с целью "нормативного закрепления права на применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники не только в отношении авиамоделей и БПЛА, но и беспилотных воздушных судов, беспилотных транспортных средств, включая подводные и надводные суда, наземные аппараты и комплексы, управление которыми осуществляется дистанционнымспособом или в автоматическом режиме".

Право на применение оружия и специальных средств для сбития БПЛА, наряду с белорусскими военными и силовиками органов внутренних дел, получили также сотрудники других военизированных организаций.

Это органы белорусской прокуратуры, Следственный комитет, Государственный комитет судебных экспертиз, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, Государственная инспекция по охране животного и растительного мира, органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям, таможенные органы.

Ранее Александр Лукашенко прокомментировал залет "Шахедов" в Беларусь и посетовал, что и украинцы, и россияне якобы "не умеют управлять дронами".

3 октября мониторинговый канал "Белорусский Гаюн" сообщал, что три "Шахеда" залетели из Черниговской области в направлении Гомельской области в Беларуси. В это время в воздухе находился вертолет с Лукашенко на борту.

Также сообщалось, что в белорусском поселке Калинковичи, вероятно, взорвался российский дрон. После взрыва в населенном пункте исчезло электроснабжение.

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