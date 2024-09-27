В каком случае Беларусь применит ядерное оружие: Лукашенко пригрозил Западу

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами одного из белорусских вузов рассказал, в каком случае может быть применено ядерное оружие, чтобы защитить Беларусь и Россию.

Об этом пишет БЕЛТА.

"Красная линия – это государственная граница. Наступили на нее – ответ будет мгновенным. Мы к этому готовимся. Я честно и откровенно об этом говорю", – отметил Лукашенко.

Лукашенко сказал о том, в каком случае Беларусь применит ядерное оружие.

"Я на форуме говорил, что нападение на Беларусь – это третья мировая война. Спасибо, недавно Путин это подтвердил, внося поправки в ядерную доктрину, что нападение на Россию и Беларусь – мы применяем ядерное оружие. Он подтвердил мои слова. В этом суть была моего заявления. Как только они нападают на нас (НАТО есть НАТО. Американцы и поляки – они уже выстроились вдоль границы, особенно польской. Знаем, что руководство Польши уже руки потирает), мы применяем ядерное оружие. И Россия за нас втягивается", – сказал он.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России и Беларуси".

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