Путин заявил, что может применить ядерное оружие "для защиты Беларуси"

Он заверил, что с Лукашенко "эти вопросы согласованы".
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России и Беларуси".
Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, которое впервые было показано публично.
"Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства", — сказал диктатор Путин.
Он заверил, что с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко "эти вопросы согласованы".
"В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", — добавил Путин.
Ранее журналисты подсчитали, каков реальный ядерный арсенал России.
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