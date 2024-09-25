Путин заявил, что может применить ядерное оружие "для защиты Беларуси"

Он заверил, что с Лукашенко "эти вопросы согласованы".

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва может применить ядерное оружие "в случае агрессии против России и Беларуси".

Об этом он заявил на заседании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию, которое впервые было показано публично.

Также читайте США в 2022 году подготовили сценарий удара по войскам РФ в случае применения ядерного оружия по Украине: что известно

"Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси как участника Союзного государства", — сказал диктатор Путин.

Он заверил, что с самопровозглашенным президентом Беларуси Лукашенко "эти вопросы согласованы".

"В том числе, если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету", — добавил Путин.

Ранее журналисты подсчитали, каков реальный ядерный арсенал России.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.