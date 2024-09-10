Ким Чен Ын заявил, что в "геометрической прогрессии" увеличит ядерный арсенал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян реализует политику развития ядерных сил, чтобы увеличить количество ядерки "в геометрической прогрессии".

Об этом со ссылкой на KCNA, сообщает Reuters.

Ким Чен Ын заявил об увеличении ядерного потенциала во время своего выступления по случаю годовщины основания Северной Кореи. По его словам, КНДР должна более тщательно подготовить свой "ядерный потенциал и готовность использовать его должным образом в любой момент для обеспечения прав на безопасность государства".

Диктатор Северной Кореи отмечает, что такое усиление необходимо, чтобы противостоять "разным угрозам со стороны Соединенных Штатов Америки и их сторонников". Также Ким заявил, что его страна столкнулась с "серьезной угрозой" возглавляемого Вашингтоном ядерного военного блока в регионе.

Как сообщалось, Иран мог отправить России баллистические ракеты. Украина предотвратила Иран "разрушительные последствия" для двусторонних отношений.

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