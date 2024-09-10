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Кім Чен Ин заявив, що в "геометричній прогресії" збільшить ядерний арсенал

Кім Чен Ин заявив, що в "геометричній прогресії" збільшить ядерний арсенал

Кім Чен Ин. / Фото: Associated Press

Пхеньян готується протистояти "різним загрозам".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що Пхеньян реалізує політику розбудови ядерних сил, аби збільшити кількість ядерки "в геометричній прогресії".

Про це з посиланням KCNA, повідомляє Reuters. 

Кім Чен Ин заявив про збільшення ядерного потенціалу під час свого виступу з нагоди річниці заснування Північної Кореї. З його слів, КНДР повинна більш ретельно підготувати свій "ядерний потенціал і готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав на безпеку держави". 

Диктатор Північної Кореї наголошує, мовляв, таке посилення необхідне, щоб протистояти "різним загрозам з боку Сполучених Штатів Америки та їхніх прихильників". Також Кім заявив, що його країна зіткнулася з "серйозною загрозою" з боку очолюваного Вашингтоном ядерного військового блоку в регіоні.

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