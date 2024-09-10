Стало відомо, що спричинило забруднення Десни

Очисні споруди заводу в Тьоткіно до інциденту були заповнені, а після аварії — порожніми.

Забруднення Десни сталося через викид із цукрового заводу в Курській області.

Про це розповів експерт мережі захисту національних інтересів “АНТС”, еколог Олег Листопад в ефірі КИЇВ24

За його словами, інформація від Сумської обласної військової адміністрації підтверджує, що причиною стало забруднення з цукрового заводу. Космічні знімки показують, що очисні споруди заводу у Тьоткіно до інциденту були заповнені, а після аварії виявилися порожніми.

Він також зазначив, що відомий обсяг забруднення та швидкість течії річок Сейм і Десна. Він пропонує звернутися до Національної академії наук для розрахунку прогнозу за допомогою математичних моделей. Це дозволить передбачити, коли забруднення може дістатися Києва, маючи відповідні комп’ютерні ресурси та методи.

Нагадаємо, раніше голова Державного агентства водних ресурсів України Михайло Янчук розповів про дії українських органів влади щодо ліквідації забруднення річок Сейм та Десна.

Читайте також: