Новенький Nissan із водієм скинули з висоти 65 метрів – відео

Професійний каскадер здійснив стрибок із банджі-джампінгу всередині автомобіля та побив світовий рекорд Гіннесса у Парижі.

Nissan France організувала спробу встановлення світового рекорду в діловому районі Парижа, розташованому в районі Пюто, і найняла Лорана Ласко, професійного каскадера і гонщика, щоб він опинився на місці водія Qashqai e-Power.

Автомобіль, прикріплений до восьми тросів, був скинутий з крана з висоти 65 метрів, що точно відповідає меті, встановленій Книгою рекордів Гіннесса для створення титулу найвищого стрибка з банджі-джампінгу в автомобілі.

Директор з маркетингу Nisaan Жером Біге сказав, що трюк здавався логічним наступним кроком після того, як у різних телевізійних рекламних роликах Qashqai e-Power був показаний в екстремальних видах спорту, таких як скейтбординг та пейнтбол.

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