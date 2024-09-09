Ютубер створив найбільший у світі iPhone: який він має вигляд (відео)

Ютубер і творець контенту Mrwhosetheboss, справжнє ім'я якого Арун Майні, створив найбільшу копію смартфона, побудувавши гігантський iPhone заввишки понад два метри.

Про це повідомляє Книга рекордів Гіннеса.

Конструкція є збільшеною версією iPhone 15 Pro Max і була побудована за допомогою Меттью Перкса, також відомого як DIYPerks.

Телефон повинен бути повністю функціональним, зокрема мати можливість легко прокручувати сторінки, надсилати тексти та електронні листи, а також працювати з усіма застосунками, які можна знайти на звичайному телефоні.

Крім того, він повинен мати робочу камеру, ліхтарик і порт для зарядки.

"Це схоже на повний цикл. Я так пишаюся нашою командою і Меттом за те, що вони зробили те, що ніколи раніше не робили", - сказав він.

Арун почав завантажувати контент на YouTube 2011 року і відтоді здобув велику кількість прихильників завдяки своїм технічним оглядам.

Він створив цей великий iPhone, щоб відсвяткувати випередження Apple за кількістю підписників на YouTube – ціль, яку він переслідує останнім часом.

Меттью, як випливає з його імені користувача, створює саморобні гаджети – зазвичай збільшені або мініатюрні версії комерційних консолей.

Нагадаємо, студент створив найменший у світі пилосос з ручки. На проєкт він витратив 238 доларів.

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