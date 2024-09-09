Генштаб Польщі почав навчати громадян протидії російській пропаганді

Кожного понеділка на сторінці Генштабу в соцмережі Х публікуються пости, які стосуються цього питання.

Генштаб Польщі проводить навчання громадян, як протистояти пропаганді та маніпуляціям, які поширюються з боку Москви.

Про це повідомило Polskie Radio.

Вероніка Мільчарчик з комунікаційного відділу Генштабу зазначає, що чим краще ми обізнані про методи ворога, тим складніше буде обманути.

«Ми не хочемо лякати, нам важливе вибудування імунітету. Це можна порівняти з прийомом вітамінів восени, щоб не захворіти взимку. Нам потрібно запобігти, а не лікувати наслідки», — сказала вона.

Генеральний штаб Польщі підтримує концепцію громадянської контррозвідки, вважаючи, що кожен поляк може допомогти посилити безпеку країни.

Нагадаємо, у польському селі Стара Камьонка біля кордону з Білоруссю знайшли невідомий об'єкт із кириличним написом, який передали спецслужбам для аналізу. Ймовірно, це білоруська метеорологічна куля.

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