На Черкащині збили "Шахед": які наслідки

Повітряна тривога в регіоні тривала 3,5 години.
У Черкаській області у ніч проти 9 вересня захисники неба збили російський безпілотник "Шахед".
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Начальник ОВА вказав, що ніч для Черкащини минула з тривогою у понад 3,5 год.
"У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували", – написав Табурець у Мережі.
Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.
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