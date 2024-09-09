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На Черкащині збили "Шахед": які наслідки

На Черкащині збили "Шахед": які наслідки

"Шахед"

Повітряна тривога в регіоні тривала 3,5 години.

У Черкаській області у ніч проти 9 вересня захисники неба збили російський безпілотник "Шахед".

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Начальник ОВА вказав, що ніч для Черкащини минула з тривогою у понад 3,5 год.

"У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували", – написав Табурець у Мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

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