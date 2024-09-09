На Черкащині збили "Шахед": які наслідки

У Черкаській області у ніч проти 9 вересня захисники неба збили російський безпілотник "Шахед".

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Начальник ОВА вказав, що ніч для Черкащини минула з тривогою у понад 3,5 год.

Також читайте Росія атакувала Київ "Шахедами": влада повідомила про наслідки

"У цей час наші оборонці знищили ворожий БпЛА. Через падіння уламків загорілась суха рослинність. Пожежу оперативно ліквідували", – написав Табурець у Мережі.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські загарбники атакують Україну ударними безпілотниками.

Читайте також: