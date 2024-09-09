В результаті ворожого обстрілу в Очакові загинула жінка

Загарбники продовжують тероризувати мирне населення.
В результаті ворожого обстрілу міста Очаків, що у Миколаївській області, загинула 70-річна жінка.
Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.
Він заявив, що російські загарбники обстріляли місто зі ствольної артилерії.
"Ввечері росіяни обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, вбили 70-річну жінку у власному домі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах, є загиблі та поранені.
Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ поцілила у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді.
Читайте також: