В результаті ворожого обстрілу в Очакові загинула жінка

В результаті ворожого обстрілу міста Очаків, що у Миколаївській області, загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Він заявив, що російські загарбники обстріляли місто зі ствольної артилерії.

"Ввечері росіяни обстріляли Очаків зі ствольної артилерії, вбили 70-річну жінку у власному домі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вночі завдав авіаційного удару по Сумах, є загиблі та поранені.

Крім того, ми раніше інформували, що армія РФ поцілила у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді.

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