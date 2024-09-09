У Києві пролунали вибухи: працюють сили ППО

Жителів Київщини закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
В ніч проти 9 вересня на Київщині сили протиповітряної оборони працювали по ворожих ударних безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
У повідомленні місцевих жителів закликають залишатись е безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Пізніше жителі Києва повідомили про серію вибухів на Лівому березі столиці.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі до Білорусі залетіло вісім "Шахедів".
Крім того, ми раніше інформували, що ворожий дрон цілив у будівлю Верховної Ради.
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