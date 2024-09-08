Паркування автомобіля у дворі: за що можуть оштрафувати водія

Автомобіль не можна паркувати у місцях, де він заважає іншим транспортним засобам або пішоходам.

Більшість водіїв час від часу стикаються з відсутністю зручних місць для паркування і залишають автівку, де прийдеться. Проблема є особливо гострою у спальних районах великих міст. Така необачність і незнання правил паркування можуть стати причиною неприємного штрафу за паркування у неналежному місці.

За що саме можуть оштрафувати водіїв, пише SUV News.

Хоча правилами прямо не заборонено паркувати машину у дворі житлових будинків, але певні обмеження все ж таки існують.

Видання зазначає, що за правилами, автомобіль не можна паркувати у місцях, де він заважає іншим транспортним засобам або пішоходам. Зокрема, паркування заборонено:

на залізничних переїздах та трамвайних коліях;

на мостах та естакадах;

на пішохідних переходах та ближче ніж за 10 метрів від них;

на перехрестях і ближче ніж за 10 метрів від них;

на зупинках громадського транспорту та ближче ніж за 30 метрів від них;

ближче ніж за 10 метрів від місця проведення ремонтних робіт дорожнього покриття;

на газоні;

ближче ніж за 5 метрів від контейнерів для сміття.

До того ж під час паркування необхідно залишати щонайменше 3 метри вільного простору для проїзду інших транспортних засобів.

Також порушенням правил буде таке паркування, коли автомобіль закриває для інших учасників дорожнього руху світлофор чи дорожні знаки. Водночас правила не забороняють паркувати автомобіль на тротуарі, але за умови, що пішоходи мають прохід завширшки 2 метри.

За всі ці порушення правил водія неправильно припаркованої автівки можуть оштрафувати. Розмір штрафу за порушення правил паркування відрізняється в різних населених пунктах України. Наприклад, у Києві він становить 20-кратну вартість однієї години паркування, тобто у різних районах міста може становити від 100 до 700 гривень.

Нагадаємо, у Верховній Раді розглядають законопроєкт, який передбачає штрафи за небезпечне перевезення тварин. Мова йде про котів та собак, яких водії перевозять у машині без фіксації або тримають на руках.

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