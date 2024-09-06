На дорогах з'явився новий знак: що він означає

В Іспанії ввели новий знак з автомобілем і крапками, який називається R-120. Він позначатиме зону з низьким рівнем викидів.

Про це пише SUV News.

Водіям на лобовому склі автомобілів рекомендують озміщувати спеціальні наклейки, які підтверджують відповідність екологічним стандартам, для зручного контролю.

Згідно з європейським законодавством, в’їзд транспорту в центр міст у певні дні та години обмежується для зменшення забруднення.

"Водії, які в’їжджають у зону з низьким рівнем викидів без спеціальної наклейки, можуть отримати великі штрафи. Введення нового знака є частиною плану зменшення шкідливих викидів і підтримки чистих джерел енергії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні почала роботу нова сервісна послуга для громадян, яка дозволяє обирати та бронювати бажаний номерний знак для автомобіля.

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