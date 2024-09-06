На дорогах появился новый знак: что он значит

В Испании ввели новый знак с автомобилем и точками, который называется R-120. Он обозначает зону с низким уровнем выбросов.

Об этом пишет SUV News.

Водителям на лобовом стекле автомобилей рекомендуют помещать специальные наклейки, подтверждающие соответствие экологическим стандартам, для удобного контроля.

Согласно европейскому законодательству, въезд транспорта в центр городов в определенные дни и часы ограничивается уменьшением загрязнения.

"Водители, въезжающие в зону с низким уровнем выбросов без специальной наклейки, могут получить большие штрафы. Введение нового знака является частью плана уменьшения вредных выбросов и поддержания чистых источников энергии ", – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине начала работу новая сервисная услуга для граждан, позволяющая выбирать и бронировать желаемый номерной знак для автомобиля.

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