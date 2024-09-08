Чи викликають мобільні телефони рак мозку — дослідження ВООЗ

Науковці не виявили загального зв’язку між використанням мобільного телефону та раком мозку.

Мобільні телефони не пов’язані з розвитком онкологічних захворювань головного мозку та голови.

Це підтвердило дослідження, проведене на замовлення Всесвітньої організації охорони здоров’я, повідомляє The Guardian.

Масштабний огляд досліджень на тему шкідливого впливу мобільних телефонів було проведено під керівництвом Австралійського агентства з радіаційного захисту та ядерної безпеки (Arpansa).

Науковці розглянули понад 5000 досліджень, з яких 63 визнані найбільш відповідними з наукового погляду, які були проведені від 1994 до 2022 року.

Огляд не виявив загального зв’язку між використанням мобільного телефону та раком мозку. Також не виявлено жодного зв’язку з тривалим (протягом 10 років або більше) використанням телефону. Час, проведений з телефоном, також не мав жодного впливу.

“Я цілком впевнений у нашому висновку. Попри стрімке зростання використання мобільних телефонів, показники пухлин головного мозку залишаються стабільними”, — сказав Кен Каріпідіс, помічник директора з оцінки впливу на здоров’я Arpansa.

Каріпідіс і його колеги зараз працюють над другою частиною дослідження, яке вивчатиме ракові захворювання, які рідше пов’язують з мобільними телефонами, включаючи лейкемію та неходжкінську лімфому.

Раніше, у 2011 році, Міжнародне агентство ВООЗ з дослідження раку (IARC) визначило радіочастотні поля, подібні до тих, які видають мобільні телефони, як можливий канцероген.

Нагадаємо, учені виявили в Китаї новий вірус, що передається кліщами, який може заражати людей. У деяких випадках він здатний вражати мозок.

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