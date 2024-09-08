Вызывают ли мобильные телефоны рак мозга — исследование ВОЗ

Ученые не обнаружили общую связь между использованием мобильного телефона и раком мозга.

Мобильные телефоны не связаны с развитием онкологических заболеваний головного мозга и головы.

Это подтвердило исследование, проведенное по заказу Всемирной организации здравоохранения, сообщает The Guardian.

Масштабный обзор исследований на тему вредного влияния мобильных телефонов был проведен под руководством Австралийского агентства радиационной защиты и ядерной безопасности (Arpansa).

Ученые рассмотрели более 5000 исследований, из которых 63 признаны наиболее подходящими с научной точки зрения, которые были проведены с 1994 по 2022 год.

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Обзор не обнаружил общую связь между использованием мобильного телефона и раком мозга. Также не обнаружено никакой связи с продолжительным (в течение 10 лет или более) использованием телефона. Время, проведенное с телефоном, также не имело никакого влияния.

“Я вполне уверен в нашем выводе. Несмотря на стремительный рост использования мобильных телефонов, показатели опухолей головного мозга остаются стабильными”, — сказал Кен Карипидис, помощник директора по оценке влияния на здоровье Arpansa.

Карипидис и его коллеги сейчас работают над второй частью исследования, которое будет изучать раковые заболевания, которые реже связывают с мобильными телефонами, включая лейкемию и неходжкинскую лимфому.

Ранее, в 2011 году, Международное агентство ВОЗ по исследованию рака (IARC) определило радиочастотные поля, подобные тем, которые выдают мобильные телефоны как возможный канцероген.

Напомним, ученые обнаружили в Китае новый вирус, передающийся клещами, который может заражать людей. В некоторых случаях он способен поражать мозг.

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