Майже пів сотні людей загинуло через аварію з бензовозом

У неділю, 8 вересня, щонайменше 48 людей загинули внаслідок дорожньо-транспортної пригоди у північно-центральній частині Нігерії.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеве агентство з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що бензовоз врізався в вантажівку, що рухалася в зустрічному напрямку і перевозила пасажирів і велику рогату худобу.

Це призвело до сильної пожежі. В аварію потрапили ще кілька автомобілів.

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Генеральний директор Агентства надзвичайних ситуацій штату Нігер Абдуллахі Баба-Араб повідомив, що 48 осіб, які обгоріли до невпізнання, вже поховані того ж дня відповідно до мусульманських звичаїв.

Загальну кількість загиблих та постраждалих ще належить встановити. На місці події йдуть пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині у страшній ДТП з бензовозом та маршруткою загинуло 14 людей.

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