На Буковині п’яний митрополит УПЦ МП Лонгин потрапив у ДТП — ЗМІ

Поблизу села Струмок 9 серпня водій не впорався з керуванням автомобілем Lexus, та з'їхав в кювет. В результаті аварії водій та його 58-річний пасажир отримали травми та були госпіталізовані.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

Священник Роман Грищук повідомив у своїй соціальній мережі, що в ДТП на Буковині був митрополит УПЦ МП Михайло Жар, який був нетверезий. Грищук зазначив, що після святкування на престольному святі священники настільки напилися, що ледве стояли на ногах.

"Помолились, а потім вирішили трохи зцілитися на престольному святі. І так назцілювалися, так напричащалися, що дехто ледве стояв на ногах. Але для справжніх служителів московського патріархату така незручність зовсім не перешкода. Тож владика Лонгін мужньо сів за кермо Лексуса, що належить керівнику клініки Св.Луки при Банченському монастирі – отцю з дивним ім’ям Кльопа (ну насправді в миру він Тодор Мігаєсі). Але далеко від’їхати не вдалося – всього за 25 км п’яний як чіп Жар не справився з керуванням і злетів просто із залізничного переїзду в селі Струмок", - написав він.

За його словами, машина сильно пошкоджена, і митрополит наразі в реанімації. Грищук додав, що священники намагаються приховати ДТП, але свідки є, і вийти з ситуації їм не вдасться.

Нагадаємо, Верховний Суд вперше визнав законним перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ.

Читайте також: