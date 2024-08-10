На Буковине пьяный митрополит УПЦ МП Лонгин попал в ДТП — СМИ

Вблизи села Струмок 9 августа водитель не справился с управлением автомобилем Lexus и съехал в кювет. В результате аварии водитель и его 58-летний пассажир получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Священник Роман Грищук сообщил в своей социальной сети, что в ДТП на Буковине был митрополит УПЦ МП Михаил Жар, который был нетрезв. Грищук отметил, что после празднования на престольном празднике священники настолько напились, что едва стояли на ногах.

"Помолились, а потом решили немного исцелиться на престольном празднике. И так нацелились, так причащались, что некоторые едва стояли на ногах. Но для настоящих служителей московского патриархата такое неудобство вовсе не помеха. Поэтому владыка Лонгин мужественно сел за руль Лексуса, принадлежащего руководителю руководителя. клиники Св.Луки при Банченском монастыре – отцу со странным именем Клепа (ну на самом деле в мире он Тодор Мигаеси). Но далеко уехать не удалось – всего в 25 км пьяный как чип Жар не справился с управлением и взлетел просто с железнодорожного переезда в селе Ручей", — написал он.

По его словам, машина сильно повреждена, и митрополит сейчас находится в реанимации. Грищук добавил, что священники пытаются скрыть ДТП, но свидетели есть и выйти из ситуации им не удастся.

Напомним, Верховный Суд впервые признал законным переход религиозной общины из УПЦ МП в ВЦУ.

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