Чи потішить неділя теплом: прогноз погоди на 11 серпня

У неділю, 11 серпня, в Україні температура повітря буде комфортно. На переважній більшості країни - буде сухо.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В регіонах буде мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. Лише вдень в Карпатах місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі в Україні становитиме 12-17° тепла. Тепліше буде у південних областях, де стовпчики термометрів покажуть +17-22°. Вдень в більшості областей повітря прогріється до +12-27°. У східних і південних областях прогріється до +28-33°.

Прогноз погоди в Україні на 11 серпня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

В столиці та області в неділю буде хмарно з проясненнями. Швидкість північно-західного вітру - 7-12 м/с.

Вночі у Києві стовпчики термометрів покажуть +15-17°, а вдень - +24-26°. На Київщині вночі синоптики обіцяють 12-17° тепла, а вдень - 24-26° тепла.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що спека повертається. Розпочнеться вона доволі незвично — із західних областей країни.

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