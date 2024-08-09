Все дуже просто: готуємо дієвий засіб проти бур’янів

Якщо на вашу територію прийшли загарбники бур’яни, приготуйте цей простий розчин, що знищить їх вже наступного дня.

На сторінці FarmerValley_Seeds_USA розповіли про простий рецепт, який допоможе вам позбутися надокучливого бур’яну, що може не тільки зіпсувати зовнішній вигляд вашого саду, але й, наприклад, підірвати бруківку ваших доріжок.

Вам знадобиться:

Сіль;

Мило;

Оцет

Що робити:

Вилийте 500 мл оцту в пульверизатор. Додайте по 1 ст. л солі та рідкого мила. Сіль допомагає вбити бур'яни, а мило покращує прилипання суміші до листя.

Добре струсіть пульверизатор, щоб сіль розчинилася в оцті

Розпилюйте суміш безпосередньо на бур'яни, особливо на їхні листки та стебла. Найкраще працює на сонячному світлі, коли бур'яни вже засохли, оскільки це допомагає суміші швидше впливати на рослини.

Може знадобитися кілька застосувань для повного знищення бур'янів.

Ця суміш є натуральною і не шкодить довкіллю, однак слід бути обережним, щоб не розпилювати її на рослини, які ви хочете зберегти, оскільки оцет і сіль можуть негативно вплинути на будь-які рослини, з якими вони контактують.

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