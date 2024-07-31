Загальновідомо, що ландшафтний і доглянутий сад може збільшити вартість будинку під час його продажу і просто зробити ваш дім найпомітнішим і найкрасивішим на вулиці.

У своїй статті Express розповіли, які рослини можуть здешевити зовнішній вигляд вашого саду і скільки б ви не намагалися надати йому пристойного вигляду, з цими рослинами вам цього не вдасться.

На жаль, це може стати великою проблемою, якщо ви вирішите продати будинок і його "садівнича обкладинка" віджене довгоочікуваних покупців. Крім того, більшість цих рослин або отруйні, або мають поганий вплив на ґрунт і інші рослини.

Далекосхідна гречка японська

Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду / Фото: Credits

Інвазивна рослина з пагонами, схожими на бамбук, які влітку можуть виростати до трьох метрів у висоту. Його коріння може сягати до 20 метрів під землю і може знищити труби та дренажі, а також послабити фундамент чи бруківку. Якщо ви помітили японський спориш у своєму саду, важливо негайно вжити заходів, поки не пізно. Видаляючи ці рослини з саду вам треба бути максимально уважними, адже вони на превеликий жаль швидко відновлюються навіть із найменших залишків. Тож якщо ви хочете самостійно видалити з саду залишки цієї рослини використовуйте сильний гербіцид, такий як гліфосат, він буде найефективнішим для знищення цих зомбі-подібних рослин.

Борщівник Мантегацці

Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду / Фото: Credits

Борщівник гігантський має інвазійний характер і може дуже швидко поширюватися. Ця рослина має товсті зелені стебла з фіолетовими пагонами та білими квітками у формі круглої парасольки на верхівці. У своїй більшості він часто зустрічається біля річок і ставків. Його сік є фототоксичним і може спричиняти серйозні опіки шкіри або рубці під дією сонячного світла. Ця рослина – бур’ян, який зробить ваш сад максимально нечепурним.

Будлея

Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду / Фото: Credits

Ця рослина має маленькі фіолетові або білі квіти з медовим ароматом і довге вузьке листя. Хоча будлея має гарний вигляд, її коріння може завдати багато шкоди, оскільки воно може прорости навіть крізь цегляну кладку, а це, якщо порахувати, може вилитися у дорогий ремонт. Рослину можна обробити гербіцидом, розпиливши його або ввівши в стовбур. Якщо це зробити правильно, рослина загине.

Розрив-трава залозиста

Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду / Фото: Credits

Ця рослина може вирости до трьох метрів у висоту влітку і на початку осені. Вона має значний екологічний вплив на навколишнє середовище і не є рослиною-другом вашого саду. Ця рослина здатна рости при низькому рівні освітлення і затінює іншу рослинність, поступово виснажуючи навколишнє середовище, витісняючи інші рослини.

Рододендрон понтійський

Топ-5 рослин, яким не місце у вашому саду / Фото: Credits

Цю рослину не варто висаджувати в дикій природі, а також слід уникати її поширення за межі вашої власності через її енергійний характер. Ця рослина токсична для більшості травоїдних тварин, таких як вівці та олені. Є кілька методів для видалення цієї рослини, таких як висмикування вручну або обробка пеньків, але вибір методу залежить від масштабів розростання рослини та може бути важко визначити, який з них буде найбільш ефективним.

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