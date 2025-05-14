Чи збільшать у Києві комуналку власникам собак: що відомо

Кияни почали цікавитись тим, як та для чого вимагають реєструвати собак / © ТСН

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Після того, як в Києві зобов’язали власників собак реєструвати тварин, мешканці столиці почали достатньо активно телефонувати до кол-центру ЦНАПа, щоб уточнити організаційні нюанси. Про це ТСН.ua розповіли на «гарячій лінії» столичного ЦНАПа.

Водночас, як виявилось, відкритим залишилось питання про те, чи вплине наявність собаки в квартирі на комунальні нарахування, адже власник собаки повинен повідомити свою адресу.

Це нововведення представники ЦНАПу прокоментували наступним чином: «Така послуга коштує 210 гривень, оплату можно зробити на місці. Також заповнюється заява. Власник подає паспорт, ідентифікаційний код, фото тварини, дані з ветеринарної лікарні — якщо є, то паспорт тварини. Фото тварини можна подавати у паперовому або електронному варіанті».

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На уточнювальне запитання про те, чи треба вказувати адресу проживання собаки, нам відповіли, що в анкеті вказується місце реєстрації власника.

В ЦНАПі Києва додали, що протягом останніх днів від киян було дуже багато дзвінків щодо реєстрації собак.

В той же час в ЦНАПі уточнюють, що немає інформації щодо того, чи вплине наявність тварини на нарахування комунальних послуг та порекомендували звернутись з цим питанням до Центру комунального сервісу.

У кол-центрі ЦКС нам відповіли, «що зараз наявність тварини в помешканні не впливає на нарахування, а як буде далі — не відомо».

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«Поки інформація стосовно тварин відсутня», — відповіли нам на «гарячій лінії» ЦКС.

Своєю чергою, у КМДА днями повідомили, що реєстрація є обов’язковою для всіх собак, а для котів — за бажанням власника.

«Насамперед це питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому. Водночас актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури та сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм», — зазначив директор КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» Сергій Сабуров.

Опитані ТСН.ua власники собак висловили думку, що попередньо не проти реєструвати своїх тварин, але очікують від міської влади і відповідної інфраструктури поблизу будинків.

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«На мій погляд, у нас на Борщагівці недостатньо урн, які призначені для продуктів життєдіяльності собак. Крім того, існує негласна черга відвідування майданчика для вигулу собак. Тобто якщо на майданчику присутні великі пси, то з маленькою собакою заходити небезпечно. Тому хотілось би побільше таких майданчиків. Наприклад, окремо — для великих собак, окремо — для маленьких», — розповіла нам мешканка Святошинського району Ольга Петриченко.

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