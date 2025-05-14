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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
159
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1 хв

Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Загальні бойові втрати армії РФ зростають.

Станом на 13 травня знищено понад 969 тис. солдатів РФ. / © Associated Press

Станом на ранок 13 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб,

танків ‒ 10804 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,

артилерійських систем – 27827 (+47) од,

РСЗВ – 1382 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,

літаків – 372 (+0) од,

гелікоптерів – 335 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),

крилаті ракети ‒ 3197 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,

спеціальна техніка ‒ 3884 (+0)

Дата публікації
Кількість переглядів
159
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