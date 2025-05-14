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- Війна
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Генштаб оновив дані про втрати РФ: скільки росіян ліквідовано
Станом на ранок 13 травня ЗСУ знищили 969 370 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1240 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 969 370 (+1240) осіб,
танків ‒ 10804 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22501 (+14) од,
артилерійських систем – 27827 (+47) од,
РСЗВ – 1382 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1165 (+3) од,
літаків – 372 (+0) од,
гелікоптерів – 335 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 35860 (+82),
крилаті ракети ‒ 3197 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 48382 (+126) од,
спеціальна техніка ‒ 3884 (+0)