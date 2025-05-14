Зеленський сказав, про що хоче поговорити з Путіним

Володимир Зеленський. / © Associated Press

Реклама

Якщо український президент Володимир Зеленський матиме особисту зустріч із диктатором РФ Володимиром Путіним, то під час неї підніме питання про повне припинення вогню та обмін всіх полонених.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю виданню Liberation.

"Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним", - сказав український лідер.

Реклама

З його слів, ані "росіяни не будуть довіряти" українцям, ані українці "не будуть довіряти росіянам", а тому лише зовнішні посередники можуть гарантувати дотримання домовленостей між сторонами.

Зеленський каже, що необхідне надійне посередництва, з яким би рахувалися і Київ, і Москва. США можуть бути гарантом контролю за припиненням вогню, наголосив президент, а також додав, що присутність американського президента Дональда Трампа може заохотити Путіна приїхати.

"Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка", - висловився Зеленський.

Український президент заявив, що наразі ніхто не знає, як довго ще триватиме ця війна.

Реклама

"Ніхто не знає, як довго вона триватиме. Але не 10 років. Україна не витримає... Це дорого коштує для всіх, і не тільки для друзів, але й для ворогів", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, ЗМІ дізналися прізвища тих, хто представлятиме Росію на переговорах у Стамбулі. За даними The Washington Post, це будуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що державний секретар США Марко Рубіо у четвер відвідає Туреччину для участі в переговорах між Україною та Росією.