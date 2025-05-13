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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Переговори у Стамбулі: в Росії висунули свою умову

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Кремль.

Кремль. / © Associated Press

Агресорка Росія та Україна можуть досягти прогресу на переговорах 15 травня в Стамбулі, але для цього є умови. Зокрема, Київ має "відмовитися від будь-яких ультиматумів".

Про це заявив віцеспікер російської Ради Федерації Костянтин Косачов в коментарях росЗМІ.

Косачов наголосив, мовляв, під час переговорів у Стамбулі 2022-го Київ та Москва "досягли порозуміння з більшості позицій" та нібито "змогли досягти певного прогресу". Однак, в яких саме аспектах, він не пояснив.

"Був досвід першого Стамбула і ці переговори до якогось моменту просувалися вперед. Відомо, що по більшій кількості позицій вдалося досягти взаєморозуміння, і документ був парафований главою української делегації, перш ніж його осмикнули", - висловився російський чиновник.

З його слів, сенс проведення таких переговорів знову існує, як і ймовірність того, що сторони зможуть досягти певного результату.

"Тільки якщо українська делегація з'явиться на цих переговорах із мандатом на те, щоб відмовитися від якихось ультиматумів і шукати точки дотику. Я впевнений, що ми могли б просунутися вперед ще далі, ніж це було зроблено в березні 2022-го", - заявив Косачов.

Останні заяви РФ про перемир’я

Представниця російського МЗС Марія Захарова висловилася щодо ідеї тимчасового перемир’я. З її слів, нібито ініціатива щодо 30-денного припинення вогню між Росією та Україною, яку просуває Захід, має на меті не стільки мир, скільки перепочинок для Києва.

Натомість у Кремлі відреагували на ультиматум Німеччини, що якщо РФ відмовиться від перемир’я, Берлін запровадить додаткові санкції. Речник адміністрації президента-диктатора Дмитро Пєсков нахабно відповів, що “мова ультиматумів не може використовуватися для діалогу з Росією”.

Ба більше - раніше Кремль визначив умови для переговорів з Україною у Стамбулі. Так, помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що переговори повинні базуватися на результатах перемовин, зірваних у 2022 році, а також на поточній ситуації на фронті.

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